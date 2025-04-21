Derrick
Folge 6: Koldaus letzte Reise
55 Min.Ab 12
Zwanzig Jahre saß Martin Koldau wegen Mordes im Gefängnis. Nach seiner Entlassung sucht er seine frühere Freundin Franziska auf, die inzwischen verheiratet ist. Einem gemeinsamen Leben steht Koldaus Auftrag als Killer entgegen. Als er aus dem Geschäft aussteigen will, wird er ermordet.
Genre:Krimi
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises