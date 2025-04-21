Derrick
Folge 9: Fliegender Vogel
59 Min.Ab 12
Ein Verbrechen, das zwei Jahre zurückliegt, beschäftigt Derrick. Horst Wilke stand damals unter Mordverdacht. Aber vor Gericht schützte ihn seine Freundin Bettina durch beharrliches Schweigen, sie landete wegen Hehlerei im Kittchen. Als sie aus der Haft entlassen wird, hofft Derrick auf ihre Hilfe.

