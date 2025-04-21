Derrick
Folge 1: Die Stimme
60 Min.Ab 12
Vor dem ersten Mordanschlag wurde Dr. Lippert telefonisch von einer jugendlichen Frau mit angenehmer Stimme gewarnt. Ebenso vor dem zweiten Anschlag. Die Polizei installiert eine Fangschaltung, doch zu aller Erstaunen macht Lippert keinen Gebrauch davon.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises