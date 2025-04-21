Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

KultKrimiStaffel 12Folge 3
Folge 3: Mord inklusive

60 Min.Ab 12

Bei der Untersuchung eines Verkehrsunfalls mit tödlichem Ausgang, bei dem der alkoholisierte Grafiker Konrad Breuer im Isarkanal ertrunken ist, lassen sich keine Fremdeinwirkungen feststellen. Zu Zweifeln gibt jedoch ein Telefonanruf des tödlich Verunglückten am Vortag Anlaß, in dem er - wenn auch in betrunkenem Zustand - die Polizei auf einen Geschäftspartner hinwies, der ihr weitere Auskünfte im Falle seines Ablebens geben könne.

