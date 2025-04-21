Derrick
Folge 9: Des Menschen Feind
60 Min.Ab 12
Pennerin Lissy wird am Hauptbahnhof ermordet aufgefunden. Derrick ermittelt unter ihren "Kollegen". Bald stößt er auf die bekannte Filmdiva Lotte Wegener. Die Schauspielerin erklärt ihre Verbindung zu Lissy mit Milieu-Studien für einen geplanten Film.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises