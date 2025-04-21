Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Das Lächeln des Doktor Bloch

KultKrimiStaffel 14Folge 10
Das Lächeln des Doktor Bloch

Das Lächeln des Doktor BlochJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 10: Das Lächeln des Doktor Bloch

60 Min.Ab 12

Derricks Hausarzt Dr. Bloch steckt in einer tiefen Krise. Seine Frau Andrea hat einen Liebhaber, den wesentlich jüngeren Igor Brunner. Als sie zu ihm ziehen will, zeigt der ihr aber die kalte Schulter. Sie verübt Selbstmord. Derrick sieht ein Drama zwischen dem verzweifelten Dr. Bloch und Brunner heraufziehen. Er greift ein.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen