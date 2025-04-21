Der Tote spielt fast keine RolleJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 6: Der Tote spielt fast keine Rolle
59 Min.Ab 12
Andrea und Hubert Zoller führen eine lockere Ehe. Eines Tages lernt Andrea den Diamantenhändler Rudolf Kaminski kennen und folgt seiner festlichen Einladung, die er für Geschäftsfreunde in einem Hotel gibt. Währenddessen wird in seinem Hotelzimmer ein Diamantenkurier ermordet.
Derrick
Genre:Krimi
12
