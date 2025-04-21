Derrick
Folge 12: Geschlossene Wände
Die mondäne Frau, die aus der Suchtklinik entlassen wird, ist nicht wiederzuerkennen: Irene Solm, in ihrer Glanzzeit eine stadtbekannte Schicki-Micki-Schöne, jetzt nur noch ein körperliches Wrack. Ihr ehem. Geliebter Riemann weist sie kaltherzig ab. Klatschreporter Simon wittert eine Story. Die Reaktionen auf den Artikel sind heftig, einige Anrufer drohen Riemann gar mit Mord. Kurz darauf wird er in einer Tiefgarage erschossen.
