Derrick

Ein merkwürdiger Privatdetektiv

Staffel 15Folge 7
Ein merkwürdiger Privatdetektiv

Folge 7: Ein merkwürdiger Privatdetektiv

60 Min.Ab 12

Herr Raude ist in seiner Diele ermordet worden. Am Tag zuvor hatte er seine Frau verprügelt, weil er dahinter gekommen war, daß seine Frau offenbar seit kurzem einen Liebhaber hat. Er hatte sogar dafür extra einen Privatdetektiv engagiert, der aber seine Ergebnisse seinem Auftraggeber zunächst gar nicht mitgeteilt hatte.

