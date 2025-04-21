Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Ein sehr trauriger Vorgang

KultKrimiStaffel 15Folge 9
Ein sehr trauriger Vorgang

Ein sehr trauriger VorgangJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 9: Ein sehr trauriger Vorgang

60 Min.Ab 12

Sechs Schüler einer Oberstufenklasse suchen gemeinsam ein Bordell auf. Ihr Freund Horst Wiegand soll endlich seine "ersten Erfahrungen" machen. Anschließend begeben sie sich noch auf einen Drink zu Albert Krumme, dem Anführer ihrer Clique. Dieser ruft im Übermut Inge Waldstein an, eine Mitschülerin, die für Horst Wiegand schwärmt. Ihr gegenüber brüstet sich Krumme der Erlebnisse im Bordell. Inge reagiert mit Betroffenheit. Kurze Zeit später klingelt es an der Haustür. Als Krumme sie öffnet, fallen plötzlich Schüsse.

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

