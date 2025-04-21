Gib dem Mörder nicht die HandJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 12: Gib dem Mörder nicht die Hand
59 Min.Ab 12
Verkehrsunfall mit Todesfolge und flüchtigem Fahrer. Das Opfer ist vorher betäubt worden. Von großem Interesse ist für Oberinspektor Derrick die Aussage des Zeitungsredakteurs Albert Weiss...
Genre:Krimi
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises