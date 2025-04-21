Derrick
Folge 3: Melodie des Todes
59 Min.Ab 12
Die Hosteß Ilona Keller wird tot in einem Sessel in ihrer Wohnung sitzend aufgefunden. Ihre Freundin Gerrit Hauser, ebenfalls Hosteß, erinnert sich, daß Ilona vier Tage zuvor einen ihrer Gäste in die Wohnung mitnahm. Aber war dieser Mann auch Ilonas letzter Besucher?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises