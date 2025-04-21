Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Das Plädoyer

KultKrimiStaffel 16Folge 8
Das Plädoyer

Das PlädoyerJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 8: Das Plädoyer

59 Min.Ab 12

Lakonda wurde vor 15 Jahren aufgrund eines hevorragenden Plädoyers von Oberstaatsanwalt Dr. Kolbe wegen Mordes verurteilt. Als er vorzeitig entlassen wird, wendet sich Kolbe an Derrick, weil er Lakondas Rache fürchtet. Kurz darauf wird Kolbes Ehefrau Ingeborg von drei Jugendlichen angegriffen und schwer mißhandelt, ein Fremder eilt ihr zu Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen