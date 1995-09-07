Dein Bruder, der MörderJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 11: Dein Bruder, der Mörder
58 Min.Folge vom 07.09.1995Ab 12
Herta Podewil, eine Prostituierte, wird ermordet vor ihrem Elternhaus aufgefunden. Ein Unbekannter, Hubert Basler, bietet an, für die Tochter der Ermordeten zu sorgen. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun?
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises