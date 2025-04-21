Derrick
Folge 2: Abendessen mit Bruno
59 Min.Ab 12
Jürgen Simon, Angestellter der Brokerfirma von Martin Sasse, wird die Kündigung ausgesprochen. Martin Sasse und dessen Teilhaber schildern der Polizei, daß Simon daraufhin handgreiflich geworden sei. Der Bruder des Attackierten, Bruno Sasse, habe die Situation mißverstanden und in seiner Erregung zu einer Bronzefigur gegriffen. Simon sei von ihm erschlagen worden. Damit scheint der Fall aufgeklärt, und der von den Tatzeugen beschuldigte Bruno Sasse wandert in Untersuchungshaft. Doch der psychisch gestörte Täter schweigt.
