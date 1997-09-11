Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die Nächte des Kaplans

KultKrimiStaffel 19Folge 3vom 11.09.1997
Die Nächte des Kaplans

Die Nächte des KaplansJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 3: Die Nächte des Kaplans

59 Min.Folge vom 11.09.1997Ab 12

Zwei Menschen sterben - offenbar durch Selbstmord: ein junges Mädchen und ein alleinstehender Mann. In beiden Fällen trifft Oberinspektor Derrick am Ort des Geschehens mit dem jungen Kaplan Laux zusammen, der in einem Interview Lebensmüden geistlichen Beistand angeboten hatte. Sichtlich erschüttert erzählt er dem Oberinspektor, Herr Gropius habe während ihres Telefonats seine Pistole gegen sich selbst gerichtet. Derrick findet das Ganze seltsam. Er sieht sich die Tatort-Fotos nochmal genau an und ist danach überzeugt, daß der Fall noch längst nicht geklärt ist.

