KultKrimiStaffel 19Folge 8vom 05.03.1998
Folge 8: Anna Lakowski

54 Min.Folge vom 05.03.1998Ab 12

Putzfrau Anna Lakowski überrascht beim Betreten eines Appartements maskierte Männer, die sie rüde niederschlagen. Im Fallen kann sie einem von ihnen noch die Maske vom Gesicht reißen; ihren ermordeten Arbeitgeber entdeckt sie erst später. Die verängstigte Frau ist nicht in der Lage, den Täter zu beschreiben. Oberinspektor Derrick versucht daher in entspannter Atmosphäre, ihr Erinnerungsvermögen wachzurufen. Anna genießt diese ungewohnte Aufmerksamkeit.

