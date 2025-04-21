Derrick
Folge 5: Schock
60 Min.Ab 12
Eine Bande von Autodieben hat sich auf teure Wagen spezialisiert. Als Dr. Schöller einen Fremden in seinem Wagen bemerkt und ihn zur Rede stellt, zieht dieser einen Revolver und erschießt den Arzt. Oberinspektor Derrick spürt die einschlägig vorbestraften Ganoven relativ rasch in ihrem Hinterhofversteck auf. Aber erst ein Fehler, der den Autoknackern unterläuft als sie einen Tatzeugen mundtot machen wollen, verhilft ihm zu dem entscheidenden Hinweis. Derrick hat nun ein leichtes Spiel, den Mörder zu überführen.
Derrick
Genre:Krimi
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises