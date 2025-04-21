Derrick
Folge 9: Ein unbegreiflicher Typ
60 Min.Ab 12
Offensichtlich sehr merkwürdige Geschäfte betreibt Herr Koller in München. Zunächst freundet er sich mit einem Penner an, lädt diesen in sein Hotel ein und bewirtet ihn großzügig. Dann trifft er sich mit einem reichlich undurchsichtigen Geschäftsmann und erhält von diesem einen Koffer mit sehr viel Geld - und dann ist er plötzlich spurlos verschwunden; zurück bleibt der tote Penner im Hotelzimmer.
Derrick
Genre:Krimi
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises