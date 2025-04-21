Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Hals in der Schlinge

Staffel 3Folge 1
Hals in der Schlinge

Folge 1: Hals in der Schlinge

59 Min.Ab 12

Heli und ihr Bruder Ingo können es nicht fassen: Ihr Vater soll sich erhängt haben. Der Obduktionsbefund ist eindeutig. Heli behauptet: Ihr Vater wurde ermordet. Das schließt sie daraus, dass die Haustür in der Tatnacht offenstand, als sie mit Freunden von einer fröhlichen Party heimkehrte.

