Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Stein's Tochter

KultKrimiStaffel 3Folge 14
Stein's Tochter

Stein's TochterJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 14: Stein's Tochter

59 Min.Ab 12

Die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mann, Mitbesitzer einer Diskothek, beschäftigt Oberinspektor Derrick. Allabendlich hatte Alexander Bork seine 19jährige Verlobte Cosima nach Hause begleitet. Auch in dieser Nacht brachte er sie in seinem Sportwagen bis vor ihr Elternhaus. Als er gerade im Begriff war, das Gartentor zu öffnen, fielen plötzlich zwei Schüsse. Tödlich getroffen brach Alexander Bork zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen