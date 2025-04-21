Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Eine Nacht im Oktober

KultKrimiStaffel 3Folge 2
Eine Nacht im Oktober

Derrick

Folge 2: Eine Nacht im Oktober

60 Min.Ab 12

Rosy Kramer, 18jährige Hausangestellte bei Rechtsanwalt Dr. Lechner, wird, nur einige Meter vom Haus ihres Arbeitgebers entfernt, tot aufgefunden. Derrick erfährt, dass sich Rosy den ganzen Abend, bevor sie durch mehrere Messerstiche getötet wurde, mit einem Freund in einer Diskothek aufgehalten hatte. Da es zwischen beiden zum Streit gekommen war, ließ sich Rosie von einem Fremden nach Hause fahren. Es soll der Handelsvertreter Steinbrink gewesen sein. Da alle Indizien gegen ihn sprechen, glaubt Derrick eine Zeitlang auch, Steinbrink des Mordes überführen zu können.

