Derrick

Der Tod sucht Abonnenten

KultKrimiStaffel 5Folge 12
Folge 12: Der Tod sucht Abonnenten

60 Min.Ab 12

Aus dem gemütlichen Abend für Oberinspektor Derrick wird nichts: Vor seinen Augen wollen zwei Männer eine junge Frau entführen. Als er für die unter starken Entzugserscheinungen leidende Drogensüchtige einen Arzt rufen will, flüchtet diese - und wird kurz darauf tot aufgefunden.

