Derrick
Folge 13: Die kleine Ahrens
60 Min.Ab 12
Bestialischer Mord: Auf einem alten Werksgelände wird Bernhard Molz gefesselt und erhängt aufgefunden. Während der Spurensicherung taucht Oberstudienrat Blomann auf, der vorgibt, an der Kultur untergegangener Industrien interessiert zu sein. Erstaunlich: Blomann verkehrt im Nachtclub "Paradies", dem Stammlokal von Bernhard Molz!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises