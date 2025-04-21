Derrick
Folge 9: Via Genua
60 Min.Ab 12
Makabrer Fund im Aufzug eines Hotels: im Wäschewagen entdecken zwei Gäste eine Leiche. Es handelt sich - wie Derrick erfährt - um den Geschäftsmann John Lammers. Achim Huber, der Partner des Opfers, verrät, daß Lammers mit einem Reiseschriftsteller namens Lusenke verabredet war.
