Derrick
Folge 7: Wer erschoss Asmy?
60 Min.Ab 12
Robert Asmy wird erschossen, als er mit seiner jungen Geliebten Ernie Weik die in einer Blockhütte befindliche Sauna verließ. Die intensive Suche nach Spuren im Rasen verläuft ergebnislos, denn zum Zeitpunkt des Verbrechens regnete es in Strömen. Und Ernie Weik, die einzige mögliche Zeugin, sagt aus, daß sie den Mörder nicht gesehen habe. Derrick vermutet, daß Asmy einem Racheakt zum Opfer fiel.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises