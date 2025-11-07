Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Nachhaltig wohnen leicht gemacht

sixxStaffel 1Folge 10vom 07.11.2025
Nachhaltig wohnen leicht gemacht

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Folge 10: Nachhaltig wohnen leicht gemacht

42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6

Deb und Neal benötigen Hilfe bei der Renovierung einiger Zimmer in ihrem Zuhause. Die fünfköpfige Familie muss derzeit mit einem Badezimmer auskommen, weshalb die Waschküche zu einem zweiten Bad umgebaut werden soll. Zudem modernisieren die Handwerker die Küche und verwandeln den ungenutzten Raum vor der Veranda in ein gemütliches Familienzimmer.

