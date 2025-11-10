Makeover für ein 80er-Jahre OriginalJetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 11: Makeover für ein 80er-Jahre Original
42 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Andy schiebt die Renovierung ihres Hauses seit 20 Jahren vor sich her. Nun helfen Georgia und Richie der alleinerziehenden Mutter bei ihrem Vorhaben. Die Küche, die noch aus den 80er Jahren stammt, ist kaputt und wird von den Profis vergrößert und erneuert. Im Badezimmer wird die Wanne gegen eine ebenerdige Dusche ersetzt. Andys Schlafzimmer wird ebenfalls verschönert und verwandelt sich in einen gemütlichen Rückzugsort.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH