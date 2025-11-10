Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Makeover für ein 80er-Jahre Original

sixxStaffel 1Folge 11vom 10.11.2025
42 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Andy schiebt die Renovierung ihres Hauses seit 20 Jahren vor sich her. Nun helfen Georgia und Richie der alleinerziehenden Mutter bei ihrem Vorhaben. Die Küche, die noch aus den 80er Jahren stammt, ist kaputt und wird von den Profis vergrößert und erneuert. Im Badezimmer wird die Wanne gegen eine ebenerdige Dusche ersetzt. Andys Schlafzimmer wird ebenfalls verschönert und verwandelt sich in einen gemütlichen Rückzugsort.

