Folge 12: Der Traum von einem italienischen Landhaus
Folge vom 10.11.2025
Laura und Charlie träumen von einem gemütlichen Zuhause, in dem ihre gesamte italienische Familie zusammenkommen kann. Derzeit grenzen zwei Toiletten an die Küche, und es mangelt an Stauraum. Während sich die Handwerker an die Arbeit machen, skizziert Georgia einen geschmackvollen Entwurf im Stil eines italienischen Landhauses. Doch dann stellt sich heraus, dass ein tragender Balken ihr Design zunichtemacht. Wie wird sie dieses Problem lösen?
