Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 2: Bayside Home Reno
42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Jane und Mark haben ihr Haus, in dem sie seit 20 Jahren wohnen, noch kein einziges Mal renoviert. Nun sollen Georgia und Richie den beiden helfen, das veraltete Anwesen aus den 70er Jahren zu erneuern. Die Handwerker entfernen die Wand, die das Wohnzimmer und die Küche trennt, sodass ein offenes Wohnkonzept entsteht. Die hellen Farben der Wände und der Möbel lassen den großen Raum heller wirken. Das Schlafzimmer des Paares bekommt ebenfalls einige Neuerungen.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH