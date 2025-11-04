Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Ein Haus voller Erinnerungen

sixxStaffel 1Folge 4vom 04.11.2025
Ein Haus voller Erinnerungen

Ein Haus voller ErinnerungenJetzt kostenlos streamen

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Folge 4: Ein Haus voller Erinnerungen

42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Clare und Steve leben in Clares ehemaligen Elternhaus. Nach langer Zeit haben sie nun beschlossen, ihr Zuhause zu renovieren und erhalten Hilfe von Georgia und Richie. Während die Handwerker mit dem Umbau beginnen, sucht Georgia in einem Secondhandladen nach einer Glastür für die Veranda. Durch das Entfernen der Wand zwischen Ess- und Wohnzimmer entsteht ein großer, heller Wohnraum. Zum Schluss werden einige der alten Küchenfliesen aus Clares Kindheit eingerahmt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
sixx
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Alle 1 Staffeln und Folgen