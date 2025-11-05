Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Warme Töne statt weiß-grüne Kombinationen

sixxStaffel 1Folge 6vom 05.11.2025
Warme Töne statt weiß-grüne Kombinationen

Warme Töne statt weiß-grüne KombinationenJetzt kostenlos streamen

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Folge 6: Warme Töne statt weiß-grüne Kombinationen

42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Randa und Paul brauchen Hilfe bei der Renovierung ihrer beiden Schlaf- und Badezimmer. Georgia und Richie wollen die Räume heller und gemütlicher gestalten. Doch im Badezimmer der Eltern stoßen die Profis auf das erste Problem: Die Holzverkleidung der Fenster muss ausgetauscht werden, damit sich durch die Feuchtigkeit kein Schimmel bildet. Allerdings verursachen die ungeplanten Arbeiten höhere Kosten. Werden Randa und Paul mit dem Ergebnis zufrieden sein?

