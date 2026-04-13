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Desperate Housewives

Versteckspiele

sixxStaffel 1Folge 10vom 13.04.2026
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Desperate Housewives

Folge 10: Versteckspiele

42 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6

Maisy Gibbons, Lynettes alte Schulrivalin, pflegt insgeheim ein einträgliches Hobby: Sie "kümmert sich" nachmittags um die Bedürfnisse einsamer Männer. Einer ihrer Kunden ist ausgerechnet Rex. Als er bei ihren Sexspielchen einen Herzanfall erleidet, erfährt Bree von seiner Affäre mit Maisy ... Carlos, der sich in Untersuchungshaft befindet, bittet indes Gabrielle, belastende Papiere zu vernichten. Doch damit weckt er nur das Misstrauen seiner Frau ...

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