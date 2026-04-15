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Desperate Housewives

Ertappt!

sixxStaffel 1Folge 13vom 15.04.2026
Ertappt!

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Desperate Housewives

Folge 13: Ertappt!

42 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Susan hält Julie für die perfekte Tochter, bis sie sie mit Zach beim Knutschen erwischt. Daraufhin will sie Julie den Umgang mit Zach verbieten. Doch das Problem löst sich von selbst, als Paul ankündigt, mit seinem Sohn zum Monatsende die Wisteria Lane zu verlassen. Lynette ertappt indes ihren Schwiegervater Rodney bei einer heißen Affäre - kurzerhand wirft sie ihren Mann Tom und dessen Vater aus dem Haus. Inzwischen erfährt Susan von Zachs dunklem Familiengeheimnis ...

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