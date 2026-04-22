Desperate Housewives
Folge 23: Alles ist wunderbar
42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Nach seinem zweiten Herzinfarkt macht Rex Bree für seinen Zustand verantwortlich. Weil Gabrielle einen Versorger für ihr Baby braucht, will sie für Carlos vor Gericht aussagen. Tom eröffnet Lynette, dass von nun an sie für den Lebensunterhalt zuständig ist. Indes erfährt Zach von Mrs. Tilman, dass Mike seinen Vater für den Mord an Deirdre umbringen will. Zach dringt in Mikes Wohnung ein und bringt Susan in seine Gewalt - derweil erfährt Mike von Paul, warum Deirdre gestorben ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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