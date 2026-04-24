Desperate Housewives
Folge 3: Die nackte Wahrheit
42 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 6
Die vier Freundinnen beschließen, die Party, die Mary Alice geplant hatte, in Gedenken an sie doch steigen zu lassen. Susan fasst sich ein Herz und lädt Mike ein. Doch als er sie abholen will, steht Susan nackt vor der Haustür...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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