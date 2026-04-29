Desperate Housewives
Folge 11: Nur ein Kuss
42 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Auf einer Party gibt Gabrielle Tom zum Spaß einen dicken Kuss. Lynette findet das gar nicht lustig. Um ihre Freundschaft nicht zu gefährden und Gabrielle ihr Unbehagen verständlich zu machen, gibt Lynette Carlos einen leidenschaftlichen Kuss, woraufhin sich Carlos Hoffnungen auf eine Affäre macht ... Andrew bringt seinen Freund über Nacht mit nach Hause. Als Bree ihn hinauswerfen will, droht er ihr, sie der Polizei gegenüber für Georges Selbstmord verantwortlich zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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