Desperate Housewives
Folge 15: Ein kleiner Gefallen
42 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Gabrielles Mutter ist zu Besuch. Als sie erfährt, dass Gabrielle wegen ihres Sturzes keine Kinder mehr bekommen kann und dass für Carlos eine Adoption nicht in Frage kommt, bietet sie sich als Leihmutter an - Gabrielle ist entsetzt. Da Karl Susan heiraten will, damit sie eine Krankenversicherung für ihre Operation hat, setzt er einen Ehevertrag auf und reinigt den alten Ehering. Wenig später findet Edie beides, die daraufhin glaubt, Karl wolle ihr einen Heiratsantrag machen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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