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Desperate Housewives

Rache

ATV 2Staffel 2Folge 21vom 26.06.2026
Rache

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Desperate Housewives

Folge 21: Rache

42 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Betty plant ein Picknick mit Caleb, um ihn dabei mit einem starken Medikament schmerzlos zu töten. Doch beim Picknick erzählt er ihr, dass sein Bruder Matthew selbst ihn zu Danielle geschickt hatte ... Xiao-Mei soll zurück nach China abgeschoben werden und ist verzweifelt. Gabrielle und Carlos schlagen ihr daher vor, sich als Leihmutter für ihr Baby zur Verfügung zu stellen ... Ed sucht nach einem Grund, Tom zu entlassen. Bei einer Prüfung der Spesenabrechnungen wird er fündig...

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