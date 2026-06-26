Desperate Housewives
Folge 21: Rache
42 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Betty plant ein Picknick mit Caleb, um ihn dabei mit einem starken Medikament schmerzlos zu töten. Doch beim Picknick erzählt er ihr, dass sein Bruder Matthew selbst ihn zu Danielle geschickt hatte ... Xiao-Mei soll zurück nach China abgeschoben werden und ist verzweifelt. Gabrielle und Carlos schlagen ihr daher vor, sich als Leihmutter für ihr Baby zur Verfügung zu stellen ... Ed sucht nach einem Grund, Tom zu entlassen. Bei einer Prüfung der Spesenabrechnungen wird er fündig...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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