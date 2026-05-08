Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Allein auf der Welt

sixxStaffel 2Folge 22vom 08.05.2026
Allein auf der Welt

Allein auf der WeltJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 22: Allein auf der Welt

42 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Susan erfährt, dass ihr Haus mutwillig in Brand gesetzt wurde. Edie gibt sogar offen zu, das Haus angezündet zu haben, nachdem sie Susans Brief erhalten hatte. Als Susan versucht, für ihre Versicherung ein Geständnis von Edie zu bekommen, landet diese in einem Wespennest ... Bree erträgt den Gedanken nicht, Andrew ausgesetzt zu haben. Sie stürzt sich wie wild in die Partyvorbereitungen für Danielle. Aber als sie den Geburtstagskuchen machen will, verliert sie völlig die Nerven.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen