Desperate Housewives
Folge 22: Allein auf der Welt
42 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Susan erfährt, dass ihr Haus mutwillig in Brand gesetzt wurde. Edie gibt sogar offen zu, das Haus angezündet zu haben, nachdem sie Susans Brief erhalten hatte. Als Susan versucht, für ihre Versicherung ein Geständnis von Edie zu bekommen, landet diese in einem Wespennest ... Bree erträgt den Gedanken nicht, Andrew ausgesetzt zu haben. Sie stürzt sich wie wild in die Partyvorbereitungen für Danielle. Aber als sie den Geburtstagskuchen machen will, verliert sie völlig die Nerven.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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