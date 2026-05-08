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Desperate Housewives

Erinnerungen (1)

sixxStaffel 2Folge 23vom 08.05.2026
Erinnerungen (1)

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Desperate Housewives

Folge 23: Erinnerungen (1)

42 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Mary Alice erinnert sich an den Moment, als jede ihrer vier Freundinnen in die Wisteria Lane einzog und sie jeder von ihnen zum ersten Mal begegnet ist ... Susan zieht samt Tochter in einen Wohnwagen, um ihre Selbstständigkeit zu beweisen, doch als Karl ihr und Julie ein neues Haus kauft, kann sie nicht widerstehen ... Gabrielle wird misstrauisch, weil Carlos plötzlich keinen Sex mehr mit ihr haben will - und Hausmädchen Xiao-Mei darauf sehr seltsam reagiert.

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