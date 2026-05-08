Desperate Housewives
Folge 23: Erinnerungen (1)
42 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Mary Alice erinnert sich an den Moment, als jede ihrer vier Freundinnen in die Wisteria Lane einzog und sie jeder von ihnen zum ersten Mal begegnet ist ... Susan zieht samt Tochter in einen Wohnwagen, um ihre Selbstständigkeit zu beweisen, doch als Karl ihr und Julie ein neues Haus kauft, kann sie nicht widerstehen ... Gabrielle wird misstrauisch, weil Carlos plötzlich keinen Sex mehr mit ihr haben will - und Hausmädchen Xiao-Mei darauf sehr seltsam reagiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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