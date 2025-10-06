Zum Inhalt springenBarrierefrei
Desperate Housewives

Erinnerungen (2)

ATV 2Staffel 2Folge 24vom 06.10.2025
Erinnerungen (2)

Desperate Housewives

Folge 24: Erinnerungen (2)

42 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Endlich gelingt es Bree, die Nervenklinik zu verlassen. Zur gleichen Zeit kehren Danielle und Matthew zurück, um Geld aus Brees Safe zu holen. Betty überrascht Matthew und ruft die Polizei ... Mike ist sauer, dass Susan von Karl ein Haus als Geschenk angenommen hat. Daher zögert er, ihr zu sagen, dass er den Ring für sie gekauft hat ... Gabrielle erwischt Carlos und Xiao-Mei in flagranti: Sie wirft ihn aus dem Haus, aber Xiao-Mei muss bleiben und arbeiten, bis das Baby kommt.

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen