Desperate Housewives
Folge 24: Erinnerungen (2)
42 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Endlich gelingt es Bree, die Nervenklinik zu verlassen. Zur gleichen Zeit kehren Danielle und Matthew zurück, um Geld aus Brees Safe zu holen. Betty überrascht Matthew und ruft die Polizei ... Mike ist sauer, dass Susan von Karl ein Haus als Geschenk angenommen hat. Daher zögert er, ihr zu sagen, dass er den Ring für sie gekauft hat ... Gabrielle erwischt Carlos und Xiao-Mei in flagranti: Sie wirft ihn aus dem Haus, aber Xiao-Mei muss bleiben und arbeiten, bis das Baby kommt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren