Die Guten und die BösenJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 9: Die Guten und die Bösen
42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Bree findet heraus, dass George Dr. Goldfine von der Brücke gestoßen hat und meldet es der Polizei. Als die Georges Haus durchsucht, entdeckt sie Beweise dafür, dass George Rex ermordet hat ... Susan versucht, mit ihrem Vater Kontakt aufzunehmen, der aber aus Angst vor seiner Frau nichts von ihr wissen will - Susan gibt nicht auf. Lynette stört sich an Ninas Umgang mit den Angestellten. Als sie Nina eines Abends zusammen mit Stu erwischt, hat das weitreichende Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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