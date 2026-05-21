Desperate Housewives
Folge 14: Tödliche Vergangenheit
42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Mike ist sich immer noch nicht sicher, ob er Monique Polier umgebracht hat und begibt sich deshalb in Hypnose. Dabei erkennt er tatsächlich, Monique wegen einer Klempnerarbeit besucht zu haben und sieht, dass noch jemand in der Wohnung war, den er aber zunächst nicht erkennen kann. Schließlich erinnert er sich an alles. Orson sieht sich mittlerweile gezwungen, Bree endlich alles über den Tod von Monique zu beichten. Daraufhin verlangt Bree von Orson, Mike zu entlasten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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