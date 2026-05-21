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Desperate Housewives

Tödliche Vergangenheit

sixxStaffel 3Folge 14vom 21.05.2026
Tödliche Vergangenheit

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Desperate Housewives

Folge 14: Tödliche Vergangenheit

42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Mike ist sich immer noch nicht sicher, ob er Monique Polier umgebracht hat und begibt sich deshalb in Hypnose. Dabei erkennt er tatsächlich, Monique wegen einer Klempnerarbeit besucht zu haben und sieht, dass noch jemand in der Wohnung war, den er aber zunächst nicht erkennen kann. Schließlich erinnert er sich an alles. Orson sieht sich mittlerweile gezwungen, Bree endlich alles über den Tod von Monique zu beichten. Daraufhin verlangt Bree von Orson, Mike zu entlasten ...

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