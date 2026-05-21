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Desperate Housewives

Teuflisch

sixxStaffel 3Folge 15vom 21.05.2026
Teuflisch

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Desperate Housewives

Folge 15: Teuflisch

44 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Gabrielle findet Zach morgens neben sich im Bett vor und erfährt von ihm, dass sie "phantastisch" war. Sie erinnert sich an nichts und ist entsetzt, doch dann entdeckt sie mit Carlos' Hilfe, dass Zach sie belogen hat ... Alma versucht, aus ihrem Dachzimmergefängnis zu entkommen und stürzt vom Dach, was jedoch niemand bemerkt. Währenddessen geht die intrigante Gloria zur im Bett liegenden Bree, um ihren perfiden Plan zu Ende zu führen - mit fatalen Folgen ...

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