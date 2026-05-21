Desperate Housewives
Folge 15: Teuflisch
44 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Gabrielle findet Zach morgens neben sich im Bett vor und erfährt von ihm, dass sie "phantastisch" war. Sie erinnert sich an nichts und ist entsetzt, doch dann entdeckt sie mit Carlos' Hilfe, dass Zach sie belogen hat ... Alma versucht, aus ihrem Dachzimmergefängnis zu entkommen und stürzt vom Dach, was jedoch niemand bemerkt. Währenddessen geht die intrigante Gloria zur im Bett liegenden Bree, um ihren perfiden Plan zu Ende zu führen - mit fatalen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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