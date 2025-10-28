Desperate Housewives
Folge 16: Männer sind Schweine
42 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6
Danielle ist von Austin schwanger. Daraufhin beschließt Orson, Danielle bis zur Geburt des Kindes aus der Wisteria Lane zu entfernen, während Austin von Andrew dazu gedrängt wird, die Stadt für immer zu verlassen ... Tom will Lynette zu ihrem Hochzeitstag unbedingt überraschen, obwohl diese lieber früh schlafen gehen will. Der romantische Abend findet jedoch trotzdem statt - nur anders als geplant. Mike findet indessen heraus, dass er einen Verlobungsring für Susan besitzt ...
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
