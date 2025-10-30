Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 3Folge 18vom 30.10.2025
42 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Edies und Carlos' erste gemeinsame Nacht ist für beide eine Enttäuschung, was aber keiner zugibt. Als sie erfährt, was Carlos von ihren Fähigkeiten im Bett hält, rastet sie aus ... Lynette ist am Ende ihrer Kraft mit Haushalt, Restaurant und einem bewegungsunfähigen Ehemann, der alle Bewerber für einen Geschäftsführerposten in der Pizzeria ablehnt ... Ian fühlt sich und Susan von Mike verfolgt. Als Mike ihn auch noch aus einem See rettet, schmiedet er einen perfiden Plan ...

