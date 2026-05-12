Desperate Housewives
Folge 2: Das perfekte Paar
42 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Bree und Orson wollen heiraten - ihre Freundinnen sind wenig begeistert. Als sie ihre Bedenken äußern, reagiert Bree äußerst ungehalten. Susan sucht daraufhin Orsons frühere Nachbarin Carolyn auf, um mehr über die angebliche Ermordung seiner Frau Alma zu erfahren. Als sie und ihre Freundinnen hören, dass man Orson nur aufgrund der fehlenden Leiche nicht angeklagt hat, warnen sie Bree ein letztes Mal - vergeblich. Bree ist fest entschlossen, Orson das Ja-Wort zu geben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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