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Desperate Housewives

Das perfekte Paar

sixxStaffel 3Folge 2vom 12.05.2026
Das perfekte Paar

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Desperate Housewives

Folge 2: Das perfekte Paar

42 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Bree und Orson wollen heiraten - ihre Freundinnen sind wenig begeistert. Als sie ihre Bedenken äußern, reagiert Bree äußerst ungehalten. Susan sucht daraufhin Orsons frühere Nachbarin Carolyn auf, um mehr über die angebliche Ermordung seiner Frau Alma zu erfahren. Als sie und ihre Freundinnen hören, dass man Orson nur aufgrund der fehlenden Leiche nicht angeklagt hat, warnen sie Bree ein letztes Mal - vergeblich. Bree ist fest entschlossen, Orson das Ja-Wort zu geben ...

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