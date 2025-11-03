Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Klatsch

ATV 2Staffel 3Folge 20vom 03.11.2025
Klatsch

KlatschJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 20: Klatsch

41 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Gabrielle erfährt bei ihrer Verlobungsfeier, dass Carlos mit Edie zusammen ist. Völlig erzürnt bedrängt sie Susan und Lynette, Edie zu schneiden, doch die weiß sich zu helfen. Mrs. McCluskey wird von allen Nachbarn verdächtigt, ihren Mann umgebracht zu haben. Nur Parker weiß Bescheid und versucht, die alte Dame zu überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Lynette ist sehr empfänglich für Ricks Komplimente und bleibt abends immer länger als nötig in der Pizzeria. Tom wird misstrauisch.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen