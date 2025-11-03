Desperate Housewives
Folge 20: Klatsch
41 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Gabrielle erfährt bei ihrer Verlobungsfeier, dass Carlos mit Edie zusammen ist. Völlig erzürnt bedrängt sie Susan und Lynette, Edie zu schneiden, doch die weiß sich zu helfen. Mrs. McCluskey wird von allen Nachbarn verdächtigt, ihren Mann umgebracht zu haben. Nur Parker weiß Bescheid und versucht, die alte Dame zu überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Lynette ist sehr empfänglich für Ricks Komplimente und bleibt abends immer länger als nötig in der Pizzeria. Tom wird misstrauisch.
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
