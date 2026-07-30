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Desperate Housewives

Opfer

ATV 2Staffel 3Folge 21vom 30.07.2026
Opfer

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Desperate Housewives

Folge 21: Opfer

42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Lynette und Rick werden nachts im Restaurant von zwei Dieben überfallen und in die Kühlkammer gesperrt. Sie verbringen dort die Nacht, bis Tom sie morgens befreit. Aus dem Überwachungsvideo geht hervor, dass die beiden vor dem Überfall zusammen gegessen und geredet haben ... Gabrielle legt sich mit einem Parkuhrkontrolleur an. Als sie später erfährt, dass sie sich als Verlobte des Bürgermeisters um Strafzettel nicht mehr kümmern muss, provoziert sie einen weiteren ...

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