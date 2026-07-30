Desperate Housewives
Folge 21: Opfer
42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Lynette und Rick werden nachts im Restaurant von zwei Dieben überfallen und in die Kühlkammer gesperrt. Sie verbringen dort die Nacht, bis Tom sie morgens befreit. Aus dem Überwachungsvideo geht hervor, dass die beiden vor dem Überfall zusammen gegessen und geredet haben ... Gabrielle legt sich mit einem Parkuhrkontrolleur an. Als sie später erfährt, dass sie sich als Verlobte des Bürgermeisters um Strafzettel nicht mehr kümmern muss, provoziert sie einen weiteren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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